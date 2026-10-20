Сколько стоит «переобуть» машину

Эксперт Родионов: что делать, если снег застал на летних шинах

Сезонная смена шин требует не только расходов на установку, но и проверки зимнего комплекта. От чего зависит стоимость работ и что делать, если снег выпал до визита в шиномонтаж, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

В самой сети тарифы на сезонный шиномонтаж держатся с весны без изменений. Обслуживание четырех колес легкового автомобиля с посадочным диаметром 15 дюймов в Москве обойдется в 4960 рублей, в Новосибирске – в 3360. Речь идет именно о расценках Fit Service, а не о средних цифрах по городам: в сумму уже входят снятие и установка колес, замена летних покрышек зимними на дисках и балансировка.

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«Бюджет зависит от города, типа автомобиля, размера колес и сложности работы. Шиномонтаж кроссовера с крупными колесами обычно обходится дороже, чем обслуживание небольшого легкового автомобиля. Низкопрофильные шины и RunFlat также могут увеличивать стоимость, поскольку требуют подходящей оснастки и более трудоемкого монтажа», – пояснил Никита Родионов.

Тарифы сети и из чего складывается цена

Записываться на замену колес автоэксперт советует тогда, когда прогноз обещает ночную температуру около нуля с дальнейшим похолоданием. Для тех, кто выезжает ранним утром или возвращается поздним вечером, это особенно актуально. Днем асфальт может быть сухим, а к утру отдельные участки маршрута подернутся льдом – ждать снегопада в такой ситуации рискованно.

Перед приездом в шиномонтаж зимний комплект стоит осмотреть внимательно, а еще лучше, по словам Родионова, делать это весной, когда шины снимают с дисков. Грыжи, глубокие порезы, повреждения бортов и выраженный неравномерный износ должен оценить специалист.

Шипы, между прочим, сами по себе не подтверждают, что комплект годится для зимы. На снегу и льду зимние шины с остатком протектора 4 мм и менее использовать нельзя.

Когда записываться и что смотреть в шинах

Если комплект точно пора менять, вариантов на рынке хватает. В продаже есть шины российских и китайских марок, Pirelli, Yokohama и отдельные модели других зарубежных производителей. Ассортимент крупных размеров для кроссоверов тоже расширяется.

При покупке эксперт рекомендует сверять размерность, индексы нагрузки и скорости с требованиями автопроизводителя.

Тип резины логично подбирать под свои маршруты, с поправкой на дворы и подъездные дороги. Шипы обычно дают дополнительный запас сцепления при частом гололеде, ледяном накате и на неочищенных дорогах. Фрикционные шины скандинавского типа рассчитаны на холодную снежную зиму, европейские – преимущественно на более мягкие условия.

Выбор шин и требования автопроизводителя

«Когда комплект выбран, стоит заранее выяснить итоговую стоимость установки. У разных сервисов состав услуги может отличаться, поэтому нужно уточнить, включены ли балансировка и расходные материалы. Если на колесах стоят секретные болты или гайки, следует взять ключ от них. О наличии датчиков давления лучше сообщить при записи, особенно если зимний комплект установлен на других дисках», – рассказал Никита Родионов.

При качественном монтаже колеса осматривают и очищают, проверяют посадку покрышки на ободе и балансируют. Мастер обязан учитывать направление вращения направленных шин и наружную сторону асимметричных. Крепеж окончательно затягивают динамометрическим ключом с моментом, который указал автопроизводитель.

После монтажа Родионов советует проверить давление на холодных шинах, а при вибрации или утечке воздуха – снова обратиться в сервис. Ошибки при установке могут повредить шину, диск или крепеж. Их замена способна обойтись куда дороже шиномонтажа, а неисправность колеса создает угрозу безопасности.

Что уточнить в сервисе и проверить после

Если дорога уже под снегом или льдом, от поездки на летних покрышках эксперт рекомендует отказаться, а автомобиль доставить на шиномонтаж эвакуатором. Полный привод, пояснил он, недостаточное сцепление летних шин не компенсирует. Зимние покрышки нужны на всех четырех колесах независимо от привода: именно сцепление определяет торможение и прохождение поворотов.

«Если снегопад начался в пути, нужно плавно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких действий рулем и педалями. При ухудшении сцепления следует найти безопасное разрешенное место для остановки и организовать помощь. Пытаться любой ценой доехать до сервиса опасно. Именно поэтому замену шин лучше завершить до первых заморозков на привычном маршруте», – заключил Никита Родионов.

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