Еще два шоу-рума в Поволжье: где можно купить автомобили Rox

Rox Motor расширил дилерскую сеть в Поволжье

Дилерская сеть Rox Motor пополнилась сразу двумя партнерами в Поволжье. В Нижнем Новгороде марку будет представлять «АвтоКлаус», в Самаре – «Самара-Моторс». Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Шоу-румы новых дилеров различаются по масштабу: у нижегородской площадки 250 кв. м, у самарской – 150 кв. м. Первые машины Rox уже приехали в дилерский центр Нижнего Новгорода. Жителям Самары ждать осталось недолго – поставка ожидается в ноябре.

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Кстати, «АвтоКлаус» работает с 2006 года, и на старте его портфель состоял из Mercedes-Benz. Для Нижнего Новгорода это вообще второй шоу-рум Rox Motor: первым стала ГК «Автолига», которая продает автомобили марки с ноября прошлого года.

Самарский партнер тоже не новичок на рынке. «Самара-Моторс» существует с 2009 года и много лет также представлял Mercedes-Benz.

ROX

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