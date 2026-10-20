В РФ появилась возможность купить популярный кроссовер Jetour намного дешевле

Скидка на Jetour Dashing в версии «Престиж» в России выросла до 150 тысяч рублей

Китайская марка Jetour сделала более щедрой прямую выгоду на свой самый ходовой и недорогой кроссовер Dashing 2026 года выпуска. Речь про топовое исполнение «Престиж»: размер скидки там вырос с 90 тыс. до 150 тыс. рублей. Из-за этого фактическая стоимость машины в такой версии опустилась на 60 тыс. – с 2 859 900 до 2 799 900 рублей. Рекомендованная розничная цена при этом осталась прежней: 2 949 900 рублей.

Jetour Dashing

Любопытный момент: с учетом новой скидки «Престиж» оказался всего на 10 тыс. рублей дороже «Люкса» того же года. Еще недавно разрыв составлял 70 тыс. рублей.

По двум другим версиям Dashing 2026 года действуют прямые скидки 150-200 тыс. рублей. Базовая «Комфорт» позволяет сэкономить 200 тыс. – с учетом выгоды она стоит 2 509 900 рублей. Для «Люкса» предусмотрено 150 тыс., итоговая цена – 2 789 900 рублей.

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Машины 2025 года производства тоже продаются со скидками. Для «Комфорта» и «Люкса» они равны 150 тыс. рублей, для «Престижа» – 100 тыс. Получается, цены таких кроссоверов с учетом выгоды укладываются в диапазон от 2 509 900 до 2 829 900 рублей.

Если разложить по комплектациям, картина для 2025 года выглядит так: «Комфорт» – 2 509 900 рублей при скидке 150 тыс., «Люкс» – 2 689 900 рублей при тех же 150 тыс., «Престиж» – 2 829 900 рублей при 100 тыс. Для 2026 года: «Комфорт» – 2 509 900 рублей и скидка 200 тыс., «Люкс» – 2 789 900 рублей и 150 тыс., «Престиж» – 2 799 900 рублей (минус 2,10%) при выгоде 150 тыс., которая выросла на 60 тыс.

Под капотом у Dashing во всех комплектациях стоит один и тот же агрегат – 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 147 л. с. (210 Нм). Работает он в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

Интерьер Jetour Dashing

До сотни кроссовер разгоняется за 11,7 секунды, максималка – 180 км/ч. Заявленный расход топлива: 10,3 литра на 100 км в городе, 6,5 литра на трассе и 7,8 литра в смешанном цикле. Заливать рекомендовано бензин не ниже АИ-95, бак вмещает 57 литров.

Габариты такие: длина 4590 мм, ширина 1900 мм, высота 1685 мм, колесная база 2720 мм. Багажник – 486 литров, а со сложенными задними сиденьями объем растет до 977 литров.

Уже в базе Dashing 2026 года есть светодиодные фары, круиз-контроль, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и электрорегулировки передних сидений. Плюс подогревы передних кресел, руля, лобового стекла, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, вентиляция передних сидений, задние датчики парковки и камера заднего вида.

За мультимедиа отвечают 12,8-дюймовый центральный сенсорный дисплей и 8-дюймовая цифровая приборная панель. Поддерживаются беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, есть голосовое управление и беспроводная зарядка смартфона на 50 Вт.

«Престиж», на который и увеличили скидку, добавили боковые шторки безопасности, подогрев задних сидений, передние парктроники и атмосферную подсветку салона. Тут же аудиосистема Sony с восемью динамиками, а камера кругового обзора умеет показывать пространство под днищем.

Сверх этого топовая версия получила регулируемые спинки сидений второго ряда, датчик дождя, контроль слепых зон, предупреждение о боковом столкновении при движении задним ходом и оповещение об опасности при открывании дверей.

Для «Люкса» и «Престижа» 2026 года предусмотрен телематический сервис «Мой Jetour». По прайс-листу он идет до трех лет без доплаты со стороны владельца. Проверить наличие телематического модуля в конкретной машине можно на сайте марки.

О том, почему китайские автомобили в России снова дорожают, «За рулем» рассказывал.

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