У «Москвича» может появиться кабриолет

Гендиректор «Москвича» Фролова: Кабриолет в линейке компании возможен

В компании « Москвич» не исключают, что когда-нибудь в ее модельном ряду появится машина с открытым верхом. Правда, случится это явно не в этом году. Об этом гендиректор марки Елена Фролова поговорила с блогером Эриком Давидычем.

Свое желание топ-менеджер сформулировала предельно прямо: «Очень хочу кабриолет. Но в этом году не будет». На уточняющий вопрос: «Но это же возможно?» – она ответила с оговоркой: «Для начала надо запустить седаны. Этот шаг мы планируем на следующий год».

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Кстати, у партнера «Москвича», бренда MG, кабриолет уже имеется. Речь про родстер Cyberster – с 2024 года китайская марка продавала его в России сама, а ценник стартовал от 7,4 млн рублей.

Сейчас, впрочем, прайс-листа на модель на сайте компании нет. Зато в разделе «Автомобили в наличии» по-прежнему указаны 12 машин со статусом «В поставке» – на это обратили внимание « Китайские автомобили».

Что до нынешней линейки «Москвича», в нее входят Москвич 3, Москвич 3e, Москвич 6, Москвич 8, а также Москвич М70 и Москвич М90.

О том, как в России перезапускают простаивающие автозаводы, «За рулем» уже рассказывал.

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