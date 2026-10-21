Эти автомобили готовятся к выпуску на российских заводах

Автозаводы в РФ в ближайшие годы расширят модельные ряды: подробности

За январь-сентябрь 2026 года выпуск и продажи машин в России прибавили 23,4% относительно того же отрезка 2025-го. Показатель достиг 681 тыс. единиц.

Отечественные автомобили заняли 63,8% рынка – об этом сообщил Минпромторг.

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Новые площадки и модели

В 2026-м в России начали работу новые автомобильные производства. Бывший завод Toyota начал выпускать Senat, а линейку дополнили Jeland и Tenet Plus.

Кстати, на калининградском «Автоторе» стартовала сборка Tank 300 и Haval H9.

В Санкт-Петербурге тем временем готовы выпускать представительский седан Senat 1000, который показали на ПМЭФ-2026. Прототип получил двигатель V6, полный привод и колесную базу, увеличенную на 20 см. Производство должно начаться в начале 2028 года – на той же площадке, где уже собирают Senat 900.

Гибриды и планы до 2028 года

Tenet Plus анонсировал гибридную модель: ее премьера намечена на 2027 год. Правда, где наладят выпуск, пока не сообщается – L4 и L6 собирают и на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, и в Калуге.

АВТОВАЗ, в свою очередь, готовится выпустить гибридный кроссовер Lada Azimut в 2028 году.

Китайская марка внедорожников 212, по данным Autonews, выбирает производственную площадку среди российских машиностроительных предприятий.

О том, как в России возрождают простаивающие автозаводы, «За рулем» уже рассказывал.

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