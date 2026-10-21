Покупателям Москвича 3 пообещали обновление: что изменится к 2027 году

Завод «Москвич» запланировал целый ряд премьер на 2027 год

На 2027 год МАЗ « Москвич» запланировал целый ряд премьер. Главная ставка – на М-линейку: ее пополнят новыми моделями и дополнительными версиями уже выпускающихся машин.

В пресс-службе российской марки сообщили Autonews.ru: «Среди проектов с ориентиром на 2027 год– новые версии и гибридные модификации Москвич М70, а также его полноприводные версии».

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Не обойдут вниманием и бюджетный Москвич 3. Для него на 2027-й анонсировали программу доработок – с упором на дальнейшее совершенствование машины и рост локализации. «Мы продолжим совершенствовать автомобиль и повышать уровень его локализации. В перспективе предусмотрены обновления внешности и интерьера», – пояснили в пресс-службе.

По итогам сентября с момента старта продаж владельцами Москвич М70 и Москвич М90 стали больше 1 тыс. человек. Собирают эти модели на бывшем заводе Renault в Москве – методом крупноузловой сборки.

Есть и производственные детали: 4 сентября марка начала собирать М70 по новой технологии, со сваркой и окраской, а 13 октября рассказала о многоэтапной проверке кузовов на заводе.

Москвич 3

О появлении полного привода у набирающего популярность кроссовера «За рулем» уже рассказывал.

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