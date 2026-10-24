В России создадут единую базу данных о наличии топлива на заправках

Минэнерго создаст единую базу данных о топливе на АЗС

Власти готовят единую базу данных, которая покажет, сколько топлива есть на каждой заправке. Минэнерго прорабатывает перевод сведений, собираемых сейчас вручную, в цифровой формат.

Для автоматизации обсуждают вполне конкретный шаг: законодательно обязать владельцев АЗС и других участников рынка передавать данные о продажах топлива в Центральное диспетчерское управление ТЭК. Эта структура подведомственна министерству.

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О планах на Российской энергетической неделе рассказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов. По его словам, сейчас ведомство получает данные об отгрузках и продажах на АЗС и нефтебазах вручную. Из регионов эти сведения идут на совещания по топливному рынку под руководством вице- премьера Александра Новака – там на их основе принимают оперативные решения.

Что говорят участники рынка

Что до Российского топливного союза, его члены уже передают информацию о наличии топлива добровольно – по соглашениям с региональными властями. Об этом рассказал президент союза Евгений Аркуша. Договоренности предполагают приоритетное обеспечение таких АЗС, правда, из-за дефицита бензина условие не выполняется.

Инициативу поддерживает замглавы набсовета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев – он называет ее необходимой. Данные, бывает, приходят с задержкой, и регуляторы рискуют принимать решения на основе неполных сведений. Между прочим, система заодно усилит контроль за бизнесом и уплатой налогов.

Автоматизация, по мнению доцента Финансового университета Петра Щербаченко, поможет властям работать с большими данными. Сказывается и структура рынка: независимые АЗС составляют более 60% заправок, но дают лишь 30-40% продаж – часто там, где нет сетей ВИНК. Пригодится цифровая база и после кризиса: отслеживать топливные балансы, выявлять локальные перебои, планировать поставки в удаленные регионы.

Изучают в Минэнерго и зарубежный опыт установки датчиков для контроля отгрузок – об этом сказал Рубцов. Похожие системы, по словам Гусева, работают в Казахстане и европейских странах: датчики следят за объемами топлива на заправках, нефтебазах и НПЗ. У российских ВИНК такие системы уже есть, хотя используются для внутреннего анализа, добавил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

О том, как под Петербургом собираются перезапустить простаивающий моторный завод, «За рулем» уже рассказывал.

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