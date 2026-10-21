Известный российский бренд запустит продажи крупного кроссовера уже в этом году

Jeland J8 на базе Jaecoo J8 выйдет в РФ в декабре 2026 года с мотором на 249 сил

Кроссовер Jeland J8, построенный на базе китайского Jaecoo J8, доберется до России в декабре 2026 года – такие данные передали представители дилерского сообщества. Для марки эта машина станет третьей в J-серии. Под капотом обещан двухлитровый двигатель мощностью 249 л.с., привод – полный.

Вообще Jeland – совместный проект холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. В нынешней линейке бренда числятся кроссоверы J6 и J7, сделанные на основе соответствующих моделей Jaecoo. Позже к ним добавятся автомобили с индексами C4, C5 и C7, которым досталась платформа Omoda, а завершит список как раз J8 – его премьера в нашей стране намечена на конец 2026 года.

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Выпуск новинки наладят на бывшем заводе General Motors в Шушарах, под Санкт-Петербургом. Эта площадка сегодня принадлежит холдингу «АГР». Сколько будет стоить Jeland J8 и в каких комплектациях его предложат, пока неизвестно.

Для ориентира: сам Jaecoo J8 в России уже продается. Кроссовер 2025 модельного года без учета специальных выгод стоит от 4 219 000 до 4 779 000 рублей, а с временными скидками цену можно опустить до 3 894 000 – 4 354 000 рублей.

Автомобили 2026 года выпуска обойдутся дороже: без скидок – 4 330 000 – 4 845 000 рублей. По спецпредложениям ценник снижается до 3 995 000 – 4 445 000 рублей.

По сути, Jeland J8 – полная копия Jaecoo J8. Локализованная версия щеголяет крупной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, выдвижными дверными ручками и единой линией фонарей.

Точные габариты – 4820 х 1930 х 1710 мм, колесная база растянулась на 2820 мм. Минимальный дорожный просвет составляет 210 мм, внутри установлено пять мест.

Движение обеспечивает 2-литровый турбированный мотор на 249 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Зато есть система полного привода с управлением вектором тяги и 7 режимами движения. До 100 км/ч машина разгоняется за 8,5 секунды, смешанный расход топлива – 8,1 литра на 100 км.

На центральной консоли разместили единый блок из двух 12,3-дюймовых мониторов, перед водителем поставили проекционный дисплей. Кстати, в оснащение вошли беспроводная зарядка, 14 динамиков Sony, 10 подушек безопасности и система кругового обзора.

Ранее «За рулем» рассказал о недорогом кроссовере, который задумывали под маркой Datsun.

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