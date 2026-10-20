В РФ появился недорогой кроссовер, который изначально готовили под маркой Datsun

Nissan Magnite добрался до России: цены начинаются от 2,06 млн рублей

В российских регионах стартовали продажи нового для нашей страны кроссовера Nissan Magnite.

Автомобиль, который изначально разрабатывался для бюджетного бренда Datsun (что заметно даже по стилистике автомобиля), теперь можно приобрести из наличия у дилеров. Согласно объявлениям на классифайдах, минимальная стоимость леворульной версии с действующим ЭПТС составляет 2 060 000 рублей. За эту сумму паркетник в комплектации SV предлагается в Санкт-Петербурге.

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Nissan Magnite

Судя по объявлениям, в оснащение такой машины входят светодиодные фары, датчик света, электропривод зеркал, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками и полноразмерное запасное колесо.

За 2 150 000 рублей в Северной столице можно взять более богатую версию SL. В нее добавлены бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, кожаная оплетка руля, комбинированная обивка салона, беспроводная зарядка, круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Nissan Magnite

В Севастополе аналогичный кроссовер оценили в 2 299 000 рублей, а в Москве – в 2 400 000 рублей. Для сравнения, китайский Haval Jolion в базовой версии с роботом стоит 2 499 000 рублей, а популярный Tenet T7 – от 2 785 000 рублей.

Официально Nissan Magnite в России не продавали, его поставляют из Индии на Ближний Восток, в Латинскую Америку, Северную Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион.

О другом кроссовере, который в России заметно подешевел, «За рулем» уже рассказывал.

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