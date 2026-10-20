Эти популярные опции в машине могут подвести в самый неподходящий момент

Перечислены функции автомобиля, которые могут усложнить управление

Далеко не каждая современная автомобильная технология облегчает водителю жизнь. Иной раз она, наоборот, добавляет хлопот – причем там, где раньше все было просто и понятно.

Сенсорные экраны и электронный стояночный тормоз в теории должны упрощать управление. На деле эти решения нередко создают дополнительные трудности.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Особенно много вопросов вызывает электронный стояночный тормоз, пришедший на смену привычному механическому рычагу. Если электроника подведет или ситуация окажется аварийной, пользоваться им бывает не так уж интуитивно понятно. Правда, возможность аварийного включения тормоза зависит от конкретной модели машины – единого правила здесь нет.

Не меньше споров и вокруг управления функциями через сенсорный экран. Чтобы настроить климат-контроль или переключить трек, водителю порой приходится отрывать взгляд от дороги и выискивать нужный пункт в меню. Физические кнопки в таких случаях удобнее: привычные действия можно выполнять на ощупь, не отвлекаясь.

Еще одна потенциальная проблема – бесключевой доступ. В некоторых системах злоумышленники могут перехватить или ретранслировать сигнал ключа и таким образом попасть в автомобиль. Защищаться от подобных атак производители предлагают дополнительными мерами – в том числе ключами с функцией отключения сигнала и специальными чехлами.

Электростеклоподъемники тоже завязаны на электропитание, поэтому после аварии их работа может нарушиться. Хотя сам по себе электрический привод не означает, что окно нельзя будет открыть при любой неисправности: многое определяется конструкцией машины и характером повреждений.

Обилие меню, настроек и электронных помощников способно усложнить взаимодействие с автомобилем. Вот почему при выборе машины стоит смотреть не только на количество функций, но и на то, насколько просто и безопасно ими пользоваться.

О том, какие машины страховщики обходят стороной, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!