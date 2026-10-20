Каско не оформить: какие автомобили страховщики обходят стороной

«Ренессанс страхование»: какие машины не принимаются на страхование по каско

Оформить каско получается не на всякую машину. Представители страховых компаний, опрошенные «Газетой.Ru», перечислили категории автомобилей, которые почти не берут на страхование.

Возраст – первое, на что смотрят. Для техники старше 15 лет полис обычно недоступен. «Для машин старше 15 лет каско обычно не предлагают. По таким автомобилям чаще можно застраховать отдельные риски: например, угон и полную гибель или повреждения в ДТП по вине третьих лиц. Сложнее застраховать автомобили с серьезным тюнингом, это касается доработанного двигателя, нестандартной подвески, дорогих изменений кузова», – сообщил «Газете.Ru» вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

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С тюнингом еще сложнее. Такому клиенту тариф считают в индивидуальном порядке, отдельно оценивая стоимость доработок и вероятного ремонта. Причем риск агрессивной эксплуатации по таким машинам выше, отметил Демидов.

Отдельная причина для отказа – спорные документы или признаки изменения VIN. Об этом вице-президент «Ренессанс страхование» тоже упомянул.

Редкие марки и правый руль

Экзотика и спорт страховщикам не по душе. Lotus Elise, Morgan Plus Four, Alpina B5 – на такие модели полис оформляют неохотно: запчастей приходится ждать долго, а организовать ремонт непросто.

Еще одна проблемная категория – праворульные автомобили. «Отказ возможен по автомобилям с правым рулем. Запчасти от аналогичных леворульных моделей к ним не всегда подходят. Для подбора деталей часто нужны каталоги для внутреннего рынка Японии, а сами запчасти нередко поставляют только под заказ, с долгим сроком ожидания и высокой ценой», – заключил Демидов.

Впрочем, окончательное решение зависит не от одного параметра. Вице-президент «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов объяснил «Газете.Ru», что оценивают в комплексе: возраст транспортного средства, пробег, историю страхования и историю ДТП.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что доля отказов по автокредитам в России заметно выросла.

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