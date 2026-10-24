Мороз не прощает ошибок: почему новый аккумулятор может сесть за ночь

Эксперт Ирина Карапетова объяснила, как выбрать батарею под нужный климат

С наступлением холодов многие автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда даже исправный и относительно новый аккумулятор отказывается запускать двигатель после ночной стоянки.

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Ирина Карапетова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

– Мороз сам по себе редко является первопричиной, чаще он лишь выявляет скрытые проблемы в электросистеме автомобиля.

На холоде химические реакции внутри батареи замедляются, растет внутреннее сопротивление, и АКБ отдает меньше мощности. При этом двигателю из-за загустевшего масла требуется больше энергии для запуска. Чем сильнее мороз, тем важнее достаточный пусковой ток и полный заряд батареи.

Однако если аккумулятор разряжается за ночь, причина может быть в недозаряде из-за коротких поездок, утечке тока через сигнализацию или видеорегистратор, неисправности генератора, окисленных клеммах или даже заводском дефекте самой батареи.

При выборе АКБ для сурового климата эксперт советует учитывать пять параметров: пусковой ток (CCA) с запасом для холодных зим, емкость в соответствии с требованиями производителя, тип батареи (свинцово-кислотная, EFB или AGM), размеры и полярность, а также совместимость с системой зарядки – особенно для автомобилей с Start-Stop. Высокий пусковой ток полезен, но не компенсирует недозаряд или неисправности автомобиля.

Срок службы стартерной АКБ составляет, ориентировочно, 3-5 лет, но его сокращают глубокие разряды, постоянный недозаряд, частые короткие поездки и длительные простои с разряженной батареей.

В мягком климате переплачивать за чрезмерный пусковой ток нет необходимости – важнее соответствие требованиям автомобиля и исправная система зарядки. Главное, что стоит запомнить: для зимы важны не только характеристики аккумулятора, но и его заряд, состояние стартера и исправность электросистемы.

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