Антифриз теряет свойства незаметно: почему нельзя тянуть с заменой до морозов

Эксперты объяснили, как правильно выбрать и проверить антифриз перед зимой

С наступлением холодов многие вспоминают об антифризе лишь тогда, когда он уже замерз, хотя задача жидкости куда шире – присадки в ее составе оберегают систему от коррозии, гасят образование пены и не дают появляться отложениям. Со временем эти полезные свойства слабеют, так что пренебрегать регламентными интервалами замены не стоит, рекомендует 110km.Ru. Достается и водяному насосу – без смазки его торцевое уплотнение быстро изнашивается, а дальше недалеко и до серьезного ремонта двигателя.

Разные машины требуют разных составов. Нужную спецификацию прописывают в руководстве по эксплуатации, а порой дублируют прямо на расширительном бачке: G11, G12, G12+, G12++ либо G13.

Все охлаждающие жидкости делятся на силикатные и бессиликатные – основой обоим служит моноэтиленгликоль, относящийся к спиртам, а различаются они типом присадок: неорганическими силикатными или органическими карбоксилатными. Если смешать эти типы, может запуститься химическая реакция: антикоррозионная защита ослабнет, а выпавшие сгустки способны затруднить работу насоса. Кстати, цвет жидкости вовсе не говорит о ее классе – он зависит от производителя.

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Большинство охлаждающих жидкостей смешивать допускается, однако отдельные комбинации ухудшают антикоррозионные свойства. Скажем, G12 и G12+ нельзя соединять с G11. Чтобы не натворить беды, надежнее держаться спецификации, которую указал автопроизводитель.

Перед холодами стоит заглянуть под капот. Двигатель при этом должен быть холодным, а уровень жидкости – держаться между отметками «мин» и «макс» на бачке. Проверить, до какой температуры антифриз защищает от замерзания, поможет ареометр: он измеряет плотность, напрямую связанную с температурой замерзания.

Такие тестеры продаются на маркетплейсах по цене от 300 рублей, встречаются они и в строительных магазинах, и в магазинах автотоваров. Прибор забирает немного жидкости, а шкала показывает температуру, до которой сохраняется защита. Дотягивать она должна как минимум до минус 25 градусов; если показатель хуже, пора долить подходящий состав.

Помимо прочего, охлаждающая жидкость смазывает детали системы – термостат, клапаны отопителя. Особенно важна смазка для торцевого уплотнения помпы: без нее оно изнашивается очень быстро.

При доливе антифриза главное – не промахнуться с классом. Полная замена сложнее: современным автомобилям нужны специальные устройства, заполняющие систему под вакуумом и почти полностью удаляющие воздух. В старых машинах процедура может пройти проще, но и перед ней советуют обратиться к специалистам СТО.

А о том, какие моторы и коробки передач сегодня считаются самыми надёжными, «За рулем» рассказал.

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