Калининградские Changan едут в Беларусь: что изменится для покупателей

Марка Changan начнет поставки в Беларусь автомобилей, собранных на «Автоторе»

Китайский концерн Changan запускает поставки в Беларусь машин, собранных на калининградском заводе « Автотор». Информацией поделилась пресс-служба белорусского офиса компании. По ее данным, локализованные модели адаптируют под местные условия эксплуатации.

Первыми к белорусским покупателям приедут кроссоверы нового поколения Changan UNI-S и CS75, кроссовер CS35 MAX и лифтбек UNI-V. Пополняться линейка будет постоянно – причем речь идет именно об автомобилях, выпущенных в Калининграде.

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В белорусском дистрибьюторе рассчитывают, что локализация сделает машины Changan доступнее для местных покупателей. Правда, кроме цены, ставка делается и на позиции бренда: по мнению представителей компании, это поможет Changan выйти в лидеры рынка.

Мощности «Автотора» рассчитаны на 250 тысяч автомобилей ежегодно. Changan при этом получил три производственные линии предприятия общей годовой мощностью 120 тысяч машин.

О другом китайском кроссовере, который может заинтересовать российских покупателей, «За рулем» уже рассказывал.

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