Такси может подорожать: чем обернется ограничение самозанятых водителей

НАТ: ограничение работы самозанятых в такси грозит дефицитом водителей

Если самозанятым водителям ограничат легальную работу в такси, отрасль столкнется с серьезными рисками. Кадровый дефицит усилится – а вслед за ним вырастет и стоимость поездок для пассажиров. Такой прогноз Autonews.ru озвучили в Национальной ассоциации таксопарков (НАТ).

Специальный налоговый режим для самозанятых в России запустили в 2019 году в формате эксперимента. Продлится он до конца 2028 года, причем ставки налога в этот период останутся прежними: 4% – для доходов от физических лиц, 6% – от юридических лиц. Возможность продления режима Минфин намерен обсудить в 2027 году.

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Предложение ограничить самозанятость

Поводом для дискуссии стало интервью главы общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексея Репика. В беседе с РБК он предложил сохранить режим самозанятости только для тех, кто действительно работает на себя. По его словам, надо разделять «настоящего» таксиста-самозанятого и водителя, фактически нанятого крупной компанией.

«Возрастает риск возвращения части рынка в «серую» зону: водители будут осуществлять перевозки без необходимых разрешений, контроля технического состояния автомобилей, предрейсовых осмотров и прозрачного взаимодействия с государством», – предупредили в НАТ.

По сути, регулирование, считают в ассоциации, должно быть направлено не на вытеснение добросовестных самозанятых из легального поля, а на создание понятных условий для их работы.

Спор о статусе самозанятых водителей

Сам по себе факт сотрудничества с компанией, в том числе крупной, не означает, что перевозчик является ее работником. Таксопарк выполняет другую функцию: предоставляет автомобиль, обеспечивает его техническое обслуживание и возможность прохождения медосмотров, отметили в НАТ.

«Ассоциация выступает за получение самозанятыми водителями статуса перевозчика и четкое разграничение ответственности. Пресекать необходимо конкретные случаи подмены трудовых отношений, а не ставить под сомнение самостоятельность всех водителей, пользующихся инфраструктурой таксопарков», – заявили в НАТ.

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