Volga изучает перспективы одной из моделей в такси

Volga сообщила о возможном появлении кроссовера K40 в таксопарках

По итогам международной конференции «Такси-2026» в пресс-службе марки Volga сообщили: кроссовер K40 имеет шансы попасть в российские таксопарки. На самом мероприятии компания презентовала автомобили для корпоративных клиентов – тот самый K40 и седан C50.

Обе модели, как утверждают представители бренда, соответствуют «повышенным требованиям, предъявляемым к автомобилям бизнес-класса».

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Что до кроссовера, у него просторный салон, вместительный багажник и увеличенный дорожный просвет. Силовых установок предусмотрено две. В «базе» – 1,5-литровый двигатель с наддувом мощностью 147 л. с., семиступенчатая роботизированная коробка передач и передний привод. Более производительная альтернатива – двухлитровый мотор с отдачей 200 л. с., который работает в связке с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией и полным приводом.

Седан C50 тоже не остался в стороне. В августе бренд сообщал о планах вывести его в тариф «Бизнес» сервиса «Яндекс Go» – сразу в девяти крупных городах России.

Под капотом у C50 – двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Мощность зависит от версии: 150 или 200 л. с., а коробка передач – семиступенчатый автомат.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что о публикована первая официальная фотография интерьера кроссовера Jeland C4.

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