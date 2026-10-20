Кибер-мехом внутрь: показан салон нового кроссовера для РФ

Опубликована первая официальная фотография интерьера кроссовера Jeland C4

Первое официальное изображение передней части салона Jeland C4 появилось в Сети.

По сути, секрета тут нет: интерьер кроссовера Jeland C4, являющегося копией Omoda C4, который в апреле 2026 года был представлен в Пекине, полностью повторяет «нутро» китайского собрата. Но официальное сообщение Jeland по этому поводу достойно вашего внимания:

«Архитектурная точность кокпита, световая графика, цифровые интерфейсы – эстетика кибер-меха в каждой детали. И красная крышка кнопки запуска – эффектный акцент, подчеркивающий особый характер автомобиля и превращающий момент старта в запоминающийся ритуал», – отмечается в сообщении.

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Собственно, в эстетике «кибер-меха» реализована и внешность модели – рубленые грани, черный «зев» передка, агрессивно очерченная светотехника, колесные диски R18... Остается дождаться подробностей по технической части и российских цен. Премьера ожидается до конца года.

Ранее «За рулем» рассказал, что новая доступная версия появится у полноприводного Jeland J6.

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