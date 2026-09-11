Jeland раскрывает дизайн кибер-кроссовера Jeland C4

Компания Jeland поделилась деталями внешности своей новинки — модели C4

Автомобиль создан в рамках стилистического направления «кибер-меха» (Cyber Mecha), черпающего вдохновение в фантастике и цифровых вселенных. В основе образа лежат рубленые грани кузова, агрессивная геометрия и уникальная светотехника.

Целевая аудитория дизайна Jeland C4 – ценители геймерской эстетики, фанаты sci-fi и те, кто ищет нестандартные визуальные решения. Фактурные поверхности и броские акценты вызывают ассоциации с футуристическим транспортом из популярных игр.

Jeland C4

Передняя часть кроссовера притягивает внимание своей сложной трехуровневой оптикой. У самого капота размещены тонкие LED-элементы ходовых огней, создающие графику из резких штрихов. Ниже установлен основной блок фар, а еще ниже – диагональные светодиодные повторители поворотов. Этот ансамбль формирует узнаваемый «взгляд» автомобиля, идеально вписываясь в концепцию «кибер-меха».

В профиль бросаются в глаза острые штамповки на дверях и граненые накладки арок. Дверные ручки скрыты в плоскости кузова, а литые диски R18 с двухцветной окраской повторяют общую угловатую стилистику.

Спойлер на крыше визуально продолжает силуэт. Корму украшают фонари со «стрелками», соединенные темной горизонтальной панелью с логотипом Jeland – это визуально расширяет автомобиль.

Палитра цветов для C4 включает шесть вариантов, среди которых яркие синий, красный и желтый. Насыщенные оттенки выгодно подчеркивают рельеф кузова и дерзкий характер паркетника.

Более детальная информация о версиях и стоимости Jeland C4 появится позже.

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