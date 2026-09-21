Бюджетный полноприводник станет еще доступнее — новая версия!

Китайские автомобили: полноприводный Jeland J6 получит более доступное исполнение

Кроссовер Jeland J6 получит еще одну полноприводную комплектацию, сообщает источник со ссылкой на представителей бренда.

Напомним, сама модель Jeland J6, заменившая аналогичный Jaecoo, стартовала в России в минувшем июне – изначально только как переднеприводная с ценой от 2,3 млн рублей. Но уже в августе клиентам предложили и полноприводное исполнение: единственная на данный момент комплектация «Престиж» оценивается в 2,9 млн рублей. Однако источник пишет, что скоро ситуация изменится, и вариантов AWD у Jeland J6 будет больше.

Сообщается, что цена будет снижена за счет отказа от ряда опций. Тут стоит отметить, что переднеприводный Jeland J6 имеет три уровня оснащения – «Актив», «Комфорт» и «Престиж», тогда как у полноприводного пока есть только последний, наиболее «упакованный». Источник называет ориентировочные сроки выхода доступного полноприводного Jeland J6: конец сентября или начало октября 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказывал, что базовый Jeland J6 чуть-чуть подорожал.