Бюджетный полноприводник станет еще доступнее — новая версия!
Кроссовер Jeland J6 получит еще одну полноприводную комплектацию, сообщает источник со ссылкой на представителей бренда.
Напомним, сама модель Jeland J6, заменившая аналогичный Jaecoo, стартовала в России в минувшем июне – изначально только как переднеприводная с ценой от 2,3 млн рублей. Но уже в августе клиентам предложили и полноприводное исполнение: единственная на данный момент комплектация «Престиж» оценивается в 2,9 млн рублей. Однако источник пишет, что скоро ситуация изменится, и вариантов AWD у Jeland J6 будет больше.
Сообщается, что цена будет снижена за счет отказа от ряда опций. Тут стоит отметить, что переднеприводный Jeland J6 имеет три уровня оснащения – «Актив», «Комфорт» и «Престиж», тогда как у полноприводного пока есть только последний, наиболее «упакованный». Источник называет ориентировочные сроки выхода доступного полноприводного Jeland J6: конец сентября или начало октября 2026 года.
Ранее «За рулем» рассказывал, что базовый Jeland J6 чуть-чуть подорожал.
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