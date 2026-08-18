В России изменились цены на два бюджетных кроссовера

Кроссоверы Jeland J6 и Jaecoo J6 в базовых версиях подорожали на 10 тыс. рублей

Августовский мониторинг прайс-листов выявил небольшое, но все же заметное изменение: базовая версия компактного кроссовера J6 прибавила в цене 10 тысяч рублей. Речь о переднеприводном исполнении «Актив», которое продается и под российским брендом Jeland, и под китайским Jaecoo. Теперь такой автомобиль оценивается в 2,3 миллиона рублей.

По технике обе модели в переднеприводных версиях одинаковы. Под капотом – турбомотор объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, работает он в паре с шестиступенчатым роботом. Всего переднеприводных комплектаций три, и цены на них сейчас выглядят так: «Актив» – 2 300 000 рублей (+10 000), «Комфорт» – 2 549 000 рублей (без изменений), «Престиж» – 2 699 000 рублей (без изменений).

Jaecoo J6

В начальной версии «Актив» оснащение не самое бедное. Есть полностью светодиодная оптика, 17-дюймовые литые диски, кондиционер, цифровая приборка на 8 дюймов, мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином и беспроводным подключением смартфона через Apple CarPlay и Android Auto. Плюс к этому задние парктроники, система стабилизации и «зимний пакет», куда входят обогревы передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Jeland J6 собирают на заводе «АГР» в Шушарах, это Санкт-Петербург. Кстати, на прошлой неделе в продаже появилась полноприводная модификация – с 1,6-литровым турбомотором на 150 сил, семиступенчатым роботом вместо шестиступенчатого и шестью ездовыми режимами. Оценили ее в 2 899 000 рублей, что на 200 тысяч дороже топовой переднеприводной версии «Престиж».

Jeland J6

О трудностях продажи некоторых китайских кроссоверов «За рулем» уже рассказывал.

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