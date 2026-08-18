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Топ-3 китайских кроссоверов, которые тяжело продать

Эксперт объяснил, почему некоторые китайские авто неликвидны в России

Вопреки многим предрассудкам, китайские кроссоверы не теряют половину стоимости в первый год. Многие популярные модели в своей ликвидности вполне сравнимы с традиционными брендами из Европы, Кореи или Японии.

Однако есть еще некоторые отдельные модели, а порой и целые бренды, с которыми действительно возникнут проблемы в дальнейшем. У каких-то кроссоверов это связано с внешними обстоятельствами. А у кого-то из-за того, что сам автомобиль оставляет желать лучшего. Расставим их от лучшего к худшему. И расскажем, почему с ними не стоит связываться.

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Третье место – GAC GS3

GAC GS3 – яркий пример жертвы новых ставок утилизационного сбора. Автомобиль поставлялся из Китая и обладал турбированным двигателем мощностью 170 л.с., что поставило крест на очень достойном автомобиле.

А ведь GAC GS3 был достаточно популярен, что было логично. Яркий дизайн и относительно нормальная цена. В среднем, до нововведений GS3 стоил около двух с половиной миллионов. Связка полуторалитрового турбомотора и робота придавала отличную динамику.

Да и в целом этот GAC был явно рассчитан на водителя: неплохая управляемость, отличная эргономика и даже некоторые спортивные нотки. GS3 стал популярен как среди покупателей, так и в корпоративных продажах. Автомобиль охотно закупали для каршеринга.

Но все это осталось в прошлом. Сейчас поставки прекращены, а уже завезенные машины стоят в шоурумах. Люди опасаются, что из-за ухода модели с рынка ее будет тяжело обслуживать, и это сказывается на цене автомобилей с пробегом. GAC GS3 2024-2025 года продаются за два миллиона, что заметно меньше стоимости нового автомобиля.

Второе место — Jetta VS5

Казалось бы, что успех Джетте на нашем рынке обеспечен. Кроссовер VS5 – ближайший родственник популярного у нас Skoda Karoq. Но есть один нюанс — родственник сильно упрощенный. И это касается всего.

По сравнению с Кароком у VS5 тоньше краска. И не все кузовные панели оцинкованы – в частности, крыша и задние крылья. Нет никакой защиты двигателя и коробки. Хотя само днище защищено: голого металла нет, мастика нанесена качественно.

Сильно упрощен салон, особенно это касается материалов. Сэкономили и на  оснащении. Двигатель такой же — турбомотор объемом 1.4 литра мощностью 150 л.с. Но стыкуется он с шестиступенчатым автоматом. У нашего Карока с этим двигателем работала «восьмиступка» Aisin, если привод передний, или робот – у полноприводных машин.

В итоге все эти упрощения негативно сказались на восприятии покупателей. И мало кто захотел покупать «как бы» Karoq, а не настоящий. Автомобили хорошо расходились среди корпоративных клиентов. Но вот с популярностью среди частных лиц возникли сложности. Изначально Jetta VS5 поставлялась серым путем, потом завозилась официально. На вторичке это тоже сказывается: двух-трехлетние Джетты дешевле пятилетних Кароков.

Самый неудачный — Kaiyi X3 Pro

Но одно дело – упрощенный «европеец», а другое – упрощенный «китаец», который и изначально-то не был сложным! Речь о компактном кроссовере Kaiyi X3 Pro калининградской сборки. И это не кто иной, как перелицованный Chery Tiggo 4.

На бумаге все было неплохо. Турбомотор мощностью 147 л.с., вариатор и довольно известный кроссовер в основе. Вот только куда ни копни, X3 Pro не производит впечатления: вялая динамика, посредственное шасси, высокий уровень шума.

И химический запах в салоне, напоминающий о китайских автомобилях прошлого десятилетия. К тому же по оснащению Х3 уступает оригиналу. Например, у Chery был климат-контроль, а у Kaiyi – отопитель. Без вариантов. И это при том, что ценник близкий. Так что результат оказался закономерным. Автомобиль со странным для нашего уха названием продавался из рук вон плохо.

В отличие от Chery и заменившего его теперь аналога под маркой Tenet. На вторичном рынке подержанные Kaiyi X3 Pro пытаются сбыть хотя бы за полтора миллиона. Но желающих почти нет.

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Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

Топ-3 китайских кроссоверов, которые тяжело продать

– Как видим, среди китайских моделей все еще хватает таких, которые имеют большие проблемы с ликвидностью. Причем иногда это не вина самого автомобиля: GAC GS3 яркий тому пример. А вот в случае Джетты и Kaiyi проблема именно в самом автомобиле.

Как бы себя ни чувствовал рынок, абы что наш потребитель брать не готов. Даже если цена приятная. И правильно, ведь потом придется помучиться с продажей.

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