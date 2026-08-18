Топ-3 китайских кроссоверов, которые тяжело продать

Эксперт объяснил, почему некоторые китайские авто неликвидны в России

Вопреки многим предрассудкам, китайские кроссоверы не теряют половину стоимости в первый год. Многие популярные модели в своей ликвидности вполне сравнимы с традиционными брендами из Европы, Кореи или Японии.

Однако есть еще некоторые отдельные модели, а порой и целые бренды, с которыми действительно возникнут проблемы в дальнейшем. У каких-то кроссоверов это связано с внешними обстоятельствами. А у кого-то из-за того, что сам автомобиль оставляет желать лучшего. Расставим их от лучшего к худшему. И расскажем, почему с ними не стоит связываться.

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Третье место – GAC GS3

GAC GS3 – яркий пример жертвы новых ставок утилизационного сбора. Автомобиль поставлялся из Китая и обладал турбированным двигателем мощностью 170 л.с., что поставило крест на очень достойном автомобиле.

А ведь GAC GS3 был достаточно популярен, что было логично. Яркий дизайн и относительно нормальная цена. В среднем, до нововведений GS3 стоил около двух с половиной миллионов. Связка полуторалитрового турбомотора и робота придавала отличную динамику.

Да и в целом этот GAC был явно рассчитан на водителя: неплохая управляемость, отличная эргономика и даже некоторые спортивные нотки. GS3 стал популярен как среди покупателей, так и в корпоративных продажах. Автомобиль охотно закупали для каршеринга.

Но все это осталось в прошлом. Сейчас поставки прекращены, а уже завезенные машины стоят в шоурумах. Люди опасаются, что из-за ухода модели с рынка ее будет тяжело обслуживать, и это сказывается на цене автомобилей с пробегом. GAC GS3 2024-2025 года продаются за два миллиона, что заметно меньше стоимости нового автомобиля.

Второе место — Jetta VS5

Казалось бы, что успех Джетте на нашем рынке обеспечен. Кроссовер VS5 – ближайший родственник популярного у нас Skoda Karoq. Но есть один нюанс — родственник сильно упрощенный. И это касается всего.

По сравнению с Кароком у VS5 тоньше краска. И не все кузовные панели оцинкованы – в частности, крыша и задние крылья. Нет никакой защиты двигателя и коробки. Хотя само днище защищено: голого металла нет, мастика нанесена качественно.

Сильно упрощен салон, особенно это касается материалов. Сэкономили и на оснащении. Двигатель такой же — турбомотор объемом 1.4 литра мощностью 150 л.с. Но стыкуется он с шестиступенчатым автоматом. У нашего Карока с этим двигателем работала «восьмиступка» Aisin, если привод передний, или робот – у полноприводных машин.

В итоге все эти упрощения негативно сказались на восприятии покупателей. И мало кто захотел покупать «как бы» Karoq, а не настоящий. Автомобили хорошо расходились среди корпоративных клиентов. Но вот с популярностью среди частных лиц возникли сложности. Изначально Jetta VS5 поставлялась серым путем, потом завозилась официально. На вторичке это тоже сказывается: двух-трехлетние Джетты дешевле пятилетних Кароков.

Самый неудачный — Kaiyi X3 Pro

Но одно дело – упрощенный «европеец», а другое – упрощенный «китаец», который и изначально-то не был сложным! Речь о компактном кроссовере Kaiyi X3 Pro калининградской сборки. И это не кто иной, как перелицованный Chery Tiggo 4.

На бумаге все было неплохо. Турбомотор мощностью 147 л.с., вариатор и довольно известный кроссовер в основе. Вот только куда ни копни, X3 Pro не производит впечатления: вялая динамика, посредственное шасси, высокий уровень шума.

И химический запах в салоне, напоминающий о китайских автомобилях прошлого десятилетия. К тому же по оснащению Х3 уступает оригиналу. Например, у Chery был климат-контроль, а у Kaiyi – отопитель. Без вариантов. И это при том, что ценник близкий. Так что результат оказался закономерным. Автомобиль со странным для нашего уха названием продавался из рук вон плохо.

В отличие от Chery и заменившего его теперь аналога под маркой Tenet. На вторичном рынке подержанные Kaiyi X3 Pro пытаются сбыть хотя бы за полтора миллиона. Но желающих почти нет.

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Как видим, среди китайских моделей все еще хватает таких, которые имеют большие проблемы с ликвидностью. Причем иногда это не вина самого автомобиля: GAC GS3– яркий тому пример. А вот в случае Джетты и Kaiyi проблема именно в самом автомобиле.

Как бы себя ни чувствовал рынок, абы что наш потребитель брать не готов. Даже если цена приятная. И правильно, ведь потом придется помучиться с продажей.