Стала известна цена полноприводной версии нового российского кроссовера

Полноприводный Jeland J6 начнут продавать в России с ценой от 2,9 млн рублей

Собранный в Санкт-Петербурге Jeland J6 обзавелся полным приводом и конкретным ценником – 2,9 млн рублей. Правда, купить его в иных вариантах, кроме максимальной комплектации, на старте не выйдет. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба бренда. Дата начала продаж пока остается загадкой.

Полноприводная версия, кстати, строится вокруг 1,6-литрового турбомотора. Отдача здесь – 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента, а помогает ему 7-ступенчатая роботизированная коробка. За распределение тяги отвечает электромагнитная многодисковая муфта, предлагающая на выбор шесть алгоритмов движения под разное покрытие. Между прочим, кроссовер поставили на независимую подвеску и обули в резину шириной 235 мм.

Появится в продаже исключительно исполнение «Престиж». Его внешне выделяют легкосплавные диски свежего дизайна. А внутри – цифровая приборка на 8,88 дюйма и более шустрый восьмиядерный процессор, который тащит мультимедийку.

Что еще ждать покупателю? Тут есть панорамная крыша на 1,45 квадратных метра, многослойные передние стекла, вентиляция кресел, контурная подсветка салона, аудиосистема с восемью колонками и 50-ваттная беспроводная зарядка. Не обошлось без комплекса ассистентов и панорамного обзора с режимом «прозрачного шасси». А основательный зимний пакет греет вообще всё: все сиденья, руль, лобовое стекло и форсунки омывателя.

Переднеприводный J6 дебютировал у нас в июне под российской вывеской – в его основе лежит китайский Jaecoo J6. Сейчас за него просят от 2,3 млн до 2,7 млн рублей. Такой вариант оснащается 1,5-литровым мотором на 147 сил (210 Нм) и 6-ступенчатым роботом.

Ранее «За рулем» рассказывал о кроссовере Soueast, который стал еще доступнее.

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