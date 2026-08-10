Самый доступный кроссовер «дочки» Chery подешевел: называем цены

Soueast увеличил прямую выгоду на кроссовер S06 в России до 250 тыс. рублей

Soueast серьезно пересмотрел условия покупки своего самого бюджетного паркетника на российском рынке. Речь о семействе Chery, которое решило нарастить прямую выгоду для клиентов.

Скидочное предложение стало больше на 100 тыс. рублей, добравшись до отметки в 250 тысяч. По сути, именно на эту сотню и подешевела машина в реальных деньгах. Если заглянуть в обновленные ценники, то переднеприводный S06 в стартовой комплектации «Престиж 2WD» теперь оценивается в 2,8 млн рублей.

Версия с полным приводом обойдется дороже. Топ-исполнение «Престиж AWD», где мотор помощнее, стоит 3,2 млн рублей – и это уже с учетом всех акционных бонусов.

Вообще модель появилась у дилеров совсем недавно, продажи стартовали в апреле 2026-го. Передний привод у кроссовера сочетается с полуторалитровым турбодвигателем, развивающим 147 лошадиных сил, и шестиступенчатым роботом. Полноприводный же вариант куда зубастее: 186 «лошадей» и крутящий момент в 275 Нм, которые снимаются с 1,6-литрового турбомотора и перевариваются классическим восьмискоростным гидроавтоматом.

Soueast S06

Ранее «За рулем» рассказал, что в РФ появились Skoda Kamiq 2022-2023 годов из Европы с ценой от 2,6 млн рублей.

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