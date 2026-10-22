По цене Lada: в России начались продажи компактного кроссовера знакомой марки

В России стартовали продажи Citroen C3-XR с автоматом по цене от 1,55 млн рублей

На российском рынке появился в продаже субкомпактный кроссовер Citroen C3-XR. Модель представили в начале 2019 года. Изначально она была ориентирована на китайский рынок.

Под капотом у автомобиля – 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 120 лошадиных сил. В паре с ним трудится классическая автоматическая коробка передач. Привод у машины передний.

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Citroen C3

Цены на автомобили из наличия начинаются от 1,55 млн рублей.

Все представленные на нашем рынке кроссоверы окрашены в белый цвет, а комплектации у них схожие: тканевый салон, большой монитор, климат-контроль и другие полезные опции.

Citroen C3

О бюджетном кроссовере из Китая «За рулем» уже рассказывал ранее.

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