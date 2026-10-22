Самый популярный в РФ кроссовер неожиданно подорожал: сколько он теперь стоит?

Кроссовер Tenet T7 подорожал в октябре 2026 года на 20 тысяч рублей

Октябрьское обновление прайс-листа Tenet затронуло главную модель марки – среднеразмерный кроссовер T7, который в России покупают активнее остальных. Все его версии, и переднеприводные, и полноприводные, стали дороже на 20 тысяч рублей.

Tenet T7

За переднеприводный «Актив» / Active теперь просят 2 805 000 рублей, за «Прайм» / Prime в той же конфигурации – 3 005 000. Прибавка в обоих случаях одинаковая: 20 000 рублей.

Полноприводные исполнения оценили выше – 3 010 000 рублей за «Актив» / Active и 3 210 000 за «Прайм» / Prime. Подорожание здесь точно такое же, на 20 тысяч.

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Предыдущая корректировка ценника случилась месяцем раньше, в сентябре 2026 года. Тогда T7 прибавил сразу 50 тысяч рублей – вместе с компактным T4L, который тоже подорожал во всех комплектациях.

Под капотом у T7 во всех версиях – бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Работает он в паре с 7+ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Интерьер Tenet T7

Привод зависит от исполнения: либо только на переднюю ось, либо на обе. В последнем случае используется интеллектуальная система I-4WD, которая умеет передавать на заднюю ось до 50% крутящего момента.

Водителю полноприводного T7 доступны шесть режимов движения: «Эко», «Нормальный», « Спорт», «Бездорожье», «Грязь» и «Снег». Так что и на асфальте, и за его пределами кроссовер можно настроить под себя.

Что до рыночных результатов, по итогам девяти месяцев 2026 года T7 оказался самым продаваемым новым автомобилем сегмента SUV в России. Его доля достигла 5,8%, а продажи – 56,5 тыс. штук.

О ценах на новые кроссоверы «За рулем» уже рассказывал на примере Toyota RAV4 нового поколения.

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