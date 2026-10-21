Кроссоверы Toyota RAV4 нового поколения начали ввозить в РФ: известны цены

Новые Toyota RAV4 из Китая предлагаются в России с ценами от 3,9 млн рублей

К середине второй половины октября число новых Toyota RAV4 шестого поколения, привезенных в Россию из Китая, перевалило за тысячу. Речь идет о «свежих» машинах – заказные в эту цифру не входят.

Toyota RAV4

Самый доступный вариант из наличия оказался в Башкортостане – 3 900 000 рублей. За эти деньги предлагают автомобиль в комплектации Luxury. В список оснащения входят 18-дюймовые литые диски, панорамная крыша с электроприводом, черная эко-кожа на сиденьях, двухзонный климат-контроль, запуск двигателя кнопкой и бесключевой доступ. Плюс электрорегулировки и подогрев передних кресел, подушки безопасности со всех сторон – фронтальные, боковые, центральная между передними сиденьями и коленная для водителя, а также шторки занавесочного типа и комплекс активных систем безопасности.

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К этому набору у «китайских» RAV4 последнего поколения в исполнении Luxury обычно прилагается 15,6-дюймовый сенсорный LCD-дисплей по центру консоли. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка смартфона, шесть динамиков, камера кругового обзора, парктроники спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль и электромеханический стояночный тормоз EPB.

У ряда продавцов тот же кроссовер оценен в 4 000 000 рублей – такие предложения встречаются в Челябинске, Новокузнецке, Воронеже, Уфе, Красноярске и Казани. Минимум 4 050 000 рублей просят в Тюмени, Кирове и Кемерово. От 4 100 000 рублей цены начинаются в Барнауле, Ставрополе, Симферополе, Омске, Мурманске и Новосибирске.

Частники и небольшие компании – это одна история, крупные дилеры – совсем другая. У последних машины дороже, зато обычно есть собственная гарантия. В Москве мультибрендовые площадки выставляют новые RAV4 минимум за 4 400 000-4 550 000 рублей.

В Нижнем Новгороде дилерский ценник стартует ориентировочно с 4 249 000 рублей, в Казани – от 4 300 000, в Ростове-на-Дону – от 4 400 000, в Уфе – от 4 450 000. Смоленск и Санкт-Петербург держатся на отметке от 4 500 000 рублей, Краснодар – от 4 600 000.

Дороже всего в списке Новосибирск, Брянск и Тюмень – от 4 750 000 рублей, а в Калуге за эти кроссоверы просят и вовсе от 4 780 000. При этом география предложения не ограничивается перечисленными городами: всего в продаже больше тысячи машин, не считая тех, что везут под заказ с ожиданием от нескольких недель до нескольких месяцев.

Интерьер Toyota RAV4

В Россию, как правило, попадают Toyota RAV4 производства совместного предприятия FAW-Toyota. Под капотом – 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» серии M20D мощностью 171 л. с.

Трудится он в паре с бесступенчатым вариатором K120. Привод почти у всех автомобилей полный.

Ранее RAV4 попал в список самых «живучих» кроссоверов и внедорожников по версии iSeeCars – тех, что с наибольшей вероятностью дотянут до пробега 400 тыс. километров без крупных ремонтов. Для этой модели вероятность оценили в 7,9%, что почти вдвое выше среднего показателя по сегменту SUV.

О том, насколько дешевле теперь можно взять популярный кроссовер Jetour, «За рулем» уже рассказывал.

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