Geely снова обновила популярный кроссовер Coolray: подробности

Обновленная версия Geely Binyue Super Edition (Coolray) выйдет 27 октября

Geely готовит к премьере обновленный Binyue Super Edition – компактный кроссовер, который в России известен под именем Coolray. В Беларуси его родственник продается как Belgee X50. Обновленную модификацию покажут 27 октября. Внешность и салон переработают, а 1,5-литровый двигатель останется тем же.

Самое заметное внешнее изменение – новая решетка радиатора с вертикальными ламелями в стиле старшего Monjaro. Передний и задний бамперы тоже пересмотрели, чтобы добавить машине спортивности.

Габариты, как ожидается, останутся прежними: 4330 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1609 мм в высоту при колесной базе 2600 мм. В оснащение войдут 17-дюймовые колесные диски.

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Внутри – новая передняя панель и слегка видоизмененные дефлекторы вентиляции. Среди самых заметных новшеств: новая цифровая панель приборов и крупный центральный сенсорный экран с мультимедийной системой Flyme Auto. Также заявлены система кругового обзора с углом обзора 540 градусов, электрорегулировка водительского кресла, автоматический климат-контроль и воздуховоды для пассажиров второго ряда.

Силовая установка останется прежней. Geely Binyue Super Edition оснастят 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 90 кВт (122 л. с.). В зависимости от комплектации он будет сочетаться с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT с имитацией восьми ступеней.

Сейчас в Китае Geely Binyue Super Edition стоит от 66 800 до 78 800 юаней. По текущему курсу это примерно от 827 до 976 тысяч рублей. Для сравнения, 122-сильный Belgee X50 у нас оценивается в 2,1 млн.

Когда обновленный кроссовер появится в России, пока неизвестно.

О том, какие кроссоверы Geely особенно востребованы в России, «За рулем» уже рассказывал.

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