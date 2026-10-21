Этот кроссовер Geely набирает популярность в РФ — официально его не продают

Кроссовер Galaxy M7 стал самой популярной «параллельной» моделью Geely в России

На фоне сокращения количества официальных моделей Geely в РФ стало известно о набирающем популярность «параллельном» кроссовере марки.

Речь о кроссовере Galaxy M7 – его завозят в РФ в частном порядке или силами независимых фирм, и только за сентябрь объем регистраций этой модели составил 286 единиц. За тот же период прежний «параллельный» бестселлер марки Xingyue / Monjaro поставили на учет всего 144 россиянина, сообщает источник со ссылкой на данные «Автостат Инфо». Налицо смена лидера в параллельных поставках Geely – не пора ли официальному дистрибьютору присмотреться к модели?

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В Китае Galaxy M7 стартовал в продажах лишь в конце апреле. Цены на домашнем рынке лежат в диапазоне 119,8-147,8 тысячи юаней – это около 1,32-1,63 млн рублей. Машина с габаритами 4770 / 1905 / 1685 мм приводится в движение гибридной силовой установкой из атмосферника 1.5 на 112 л.с. и электромотора на 238 л.с. Суммарный паспортный пробег – весьма впечатляющие 1730 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely EX2, самый популярный в Китае автомобиль, точно появится в РФ.