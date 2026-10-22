Добротный кроссовер с ценой Весты: в РФ стартовали продажи нового «европейца»

Citroen C3-XR вышел на российский рынок с ценой от 1,55 млн рублей

В России открылись продажи субкомпактного кроссовера Citroen C3-XR. Премьера модели, напомним, состоялась в начале 2019 года, и изначально машину готовили под китайский рынок – теперь же она добралась и до нас.

Citroen C3-XR

Под капотом стоит турбированный двигатель объемом 1,2 литра, выдающий 120 лошадиных сил. Тяга идет через классический автомат, а привод – только передний, полноприводных версий не предусмотрено.

Интерьер Citroen C3-XR

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Сколько просят? Ценник стартует с отметки 1,55 млн рублей – столько стоит автомобиль из наличия, ждать поставку под заказ не придется.

Комплектации у дилеров почти одинаковые. Все выставленные кроссоверы окрашены в белый, внутри – тканевый салон, крупный экран мультимедиа, климат-контроль и прочие полезные опции.

О другом бюджетном кроссовере, недавно привезенном в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!