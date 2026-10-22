Добротный кроссовер с ценой Весты: в РФ стартовали продажи нового «европейца»
В России открылись продажи субкомпактного кроссовера Citroen C3-XR. Премьера модели, напомним, состоялась в начале 2019 года, и изначально машину готовили под китайский рынок – теперь же она добралась и до нас.
Под капотом стоит турбированный двигатель объемом 1,2 литра, выдающий 120 лошадиных сил. Тяга идет через классический автомат, а привод – только передний, полноприводных версий не предусмотрено.
Сколько просят? Ценник стартует с отметки 1,55 млн рублей – столько стоит автомобиль из наличия, ждать поставку под заказ не придется.
Комплектации у дилеров почти одинаковые. Все выставленные кроссоверы окрашены в белый, внутри – тканевый салон, крупный экран мультимедиа, климат-контроль и прочие полезные опции.
О другом бюджетном кроссовере, недавно привезенном в Россию, «За рулем» уже рассказывал.
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