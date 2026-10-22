Россиян предупредили о незаконности присваивания парковочного места во дворе

Член ОП Машаров: самозахват парковочного места во дворе незаконен

Самовольно отхватить кусок придомовой территории под стоянку машины не получится. Двор – это общее имущество жильцов, и единоличное его использование ущемляет их интересы, а нарушителю грозит денежное взыскание. Напомнил об этом в разговоре с RT член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Ограждения, столбы, цепочки – все это, по его словам, подпадает под статью о самовольном занятии земельного участка. Цена вопроса для любителя отгородиться: от 5 до 10 тыс. рублей.

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Что делать, если сосед уже перекрыл двор? Машаров советует двигаться по нарастающей: сначала жалоба в управляющую компанию или ТСЖ, потом – в Госжилинспекцию. Параллельно имеет смысл обратиться в отдел администрации, который занимается благоустройством и землепользованием. Не подействовало и это – остается суд. Решение в пользу жильцов обернется для нарушителя демонтажом самовольной конструкции, заключил эксперт.

Отдельная история – поездки на природу. Юрист Владимир Свечников, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, перед выездом в лес или к водоему советует уточнить, какие региональные ограничения действуют в конкретной местности. В пожароопасный период за въезд в лес положен штраф, и за парковку рядом с крупными водоемами – тоже.

Лесные просеки и грунтовки к дорогам общего пользования не относятся, подчеркнул специалист. Так что автомобиль разумнее оставлять на оборудованных лесных стоянках либо на твердом подъезде возле въезда.

О других штрафах, которые в этом году грозят водителям, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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