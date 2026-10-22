Представлен уникальный Bugatti Veyron с алюминиевым кузовом
Bugatti сообщила о восстановлении уникального гиперкара Veyron Grand Sport Vitesse – работы шли в рамках программы La Maison Pur Sang. О необычном оформлении кузова рассказали в пресс-службе марки.
Вместо традиционной окраски применили полированный алюминий с зеркальной поверхностью. Для изготовления кузовных деталей на предприятие компании в Мольсхайме доставляли алюминиевые заготовки массой до 20 тонн.
Салон родстера отделан кожей карминово-красного цвета. В оформлении также есть открытые элементы из углепластика и детали ручной работы.
Проверка подлинности и сертификат
Спустя более десяти лет после выпуска автомобиль вернулся в Мольсхайм. Причина – участие в La Maison Pur Sang, программе, направленной на реставрацию и сохранение исторических моделей Bugatti.
Специалисты проверили подлинность машины, провели необходимые восстановительные работы и вернули ей первоначальную конфигурацию. По сути, гиперкар снова стал таким, каким когда-то покинул предприятие.
После завершения работ Veyron Grand Sport Vitesse получил сертификат La Maison Pur Sang. Затем автомобиль отправился в коллекцию нового владельца на французской Ривьере.
Имя покупателя компания официально не раскрыла. Правда, за рулем необычного Veyron на улицах Монако заметили двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо.
О возвращении легендарного Pajero «За рулем» рассказывал ранее.
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