Представлен уникальный Bugatti Veyron с алюминиевым кузовом

Bugatti восстановила уникальный Veyron с зеркальным кузовом

Bugatti сообщила о восстановлении уникального гиперкара Veyron Grand Sport Vitesse – работы шли в рамках программы La Maison Pur Sang. О необычном оформлении кузова рассказали в пресс-службе марки.

Вместо традиционной окраски применили полированный алюминий с зеркальной поверхностью. Для изготовления кузовных деталей на предприятие компании в Мольсхайме доставляли алюминиевые заготовки массой до 20 тонн.

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Салон родстера отделан кожей карминово-красного цвета. В оформлении также есть открытые элементы из углепластика и детали ручной работы.

Проверка подлинности и сертификат

Спустя более десяти лет после выпуска автомобиль вернулся в Мольсхайм. Причина – участие в La Maison Pur Sang, программе, направленной на реставрацию и сохранение исторических моделей Bugatti.

Специалисты проверили подлинность машины, провели необходимые восстановительные работы и вернули ей первоначальную конфигурацию. По сути, гиперкар снова стал таким, каким когда-то покинул предприятие.

После завершения работ Veyron Grand Sport Vitesse получил сертификат La Maison Pur Sang. Затем автомобиль отправился в коллекцию нового владельца на французской Ривьере.

Имя покупателя компания официально не раскрыла. Правда, за рулем необычного Veyron на улицах Монако заметили двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо.

О возвращении легендарного Pajero «За рулем» рассказывал ранее.

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