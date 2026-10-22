Пикап популярной марки вернулся в РФ с двумя вариантами силовых установок

К дилерам поступили обновленные JAC T8 Pro по цене от 3,1 млн рублей

Рамный пикап JAC T8 Pro снова вышел на российский рынок, причем на этот раз – с расширенным набором оснащения. О возвращении модели сообщили в пресс-службе марки.

Моторы, привод и цены

Выбирать покупателю предлагается между двумя агрегатами: дизелем объемом 2,0 л и бензиновым турбомотором на 2,4 л. В обоих случаях коробка – шестиступенчатая механика, а привод – подключаемый part-time: переднюю ось водитель включает сам, когда считает нужным.

Машины уже стоят в дилерских центрах. Бензиновая модификация обойдется в 3 130 000 руб., дизельная – в 3 230 000 руб.

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JAC T8 Pro

Кузов, груз и оснащение

Что с грузовой частью? Платформа размерами 1520 × 1520 × 470 мм получила защитное покрытие и четыре петли для фиксации поклажи. Заявленная грузоподъемность пикапа – до 900 кг.

Снаружи – светодиодные фары и дневные ходовые огни, зеркала с электрорегулировкой, обогревом и электроскладыванием. Есть люк с электроприводом, а передние сиденья подогреваются.

За климат в салоне отвечает двухзонная система кондиционирования. Мультимедиа – с сенсорным экраном диагональю 10,4 дюйма и проводным подключением смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto.

Из ассистентов – система кругового обзора, парковочные датчики спереди и сзади, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, а также круиз-контроль.

JAC T8 Pro

Безопасность и ходовая часть

Безопасность обеспечивают фронтальные подушки, ABS с электронным распределением тормозных усилий EBD, система стабилизации и противобуксовочная система. Плюс помощь при старте на подъеме и контроль давления в шинах.

Спереди стоит независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – неразрезной мост на рессорах. В конструкции, по сути, предусмотрели все для тяжелых условий: механическую блокировку заднего

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