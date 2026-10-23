Цены и доходы против желания купить: что тормозит российский авторынок

«Автостат»: как будет развиваться рынок новых легковых авто в 2027 году

Наступающий 2027 год легким для автомобильного рынка не будет: экономика, согласно официальному прогнозу, станет расти очень сдержанно – ВВП прибавит от 0,7% до 1,4%. Инвестиционная активность окажется, по сути, нулевой. Что до реальных денежных доходов населения, их рост к уровню 2026-го не превысит 1,4%.

Дилерские и торговые сети в основном склоняются к умеренным ожиданиям по продажам легковушек. Рынок, правда, по их оценке, удержится «на плаву» – за счет отложенного спроса, локализации и государственных программ поддержки спроса.

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Любопытно, что сами автовладельцы расставляют приоритеты иначе. Для них главное при решении о покупке – цена машины, текущий уровень дохода и неопределенность экономической ситуации в стране.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

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