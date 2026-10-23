Цены и доходы против желания купить: что тормозит российский авторынок
Наступающий 2027 год легким для автомобильного рынка не будет: экономика, согласно официальному прогнозу, станет расти очень сдержанно – ВВП прибавит от 0,7% до 1,4%. Инвестиционная активность окажется, по сути, нулевой. Что до реальных денежных доходов населения, их рост к уровню 2026-го не превысит 1,4%.
Дилерские и торговые сети в основном склоняются к умеренным ожиданиям по продажам легковушек. Рынок, правда, по их оценке, удержится «на плаву» – за счет отложенного спроса, локализации и государственных программ поддержки спроса.
Любопытно, что сами автовладельцы расставляют приоритеты иначе. Для них главное при решении о покупке – цена машины, текущий уровень дохода и неопределенность экономической ситуации в стране.
«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм