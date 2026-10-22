Рынок новых пикапов в России продолжает расти

«Автостат» перечислил самые популярные пикапы в России

Сентябрь закрылся для рынка новых пикапов цифрой 2160 проданных машин – это на 30,6% больше, чем в том же месяце 2025 года. Положительная динамика держится уже пять месяцев кряду. Такие данные приводит агентство « Автостат».

В марочном зачете второй месяц подряд первым идет российский Sollers – 467 реализованных экземпляров. Следом разместились две марки из Китая: JAC с 377 штуками и GWM с 334. Замыкают первую пятерку американский RAM и китайский Foton – 190 и 167 машин соответственно.

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А вот среди моделей лидер сменился. Августовский победитель GWM Poer в сентябре показал 333 единицы и откатился на вторую строчку, пропустив наверх JAC T9 с его 377 пикапами. Третья позиция досталась Sollers ST6 (196 шт.), четвертая – RAM 1500 (190 шт.), а пятерку закрывает Foton Tunland со 165 экземплярами.

За девять месяцев 2026 года в стране продали 15 492 новых пикапа. Относительно января – сентября 2025-го прибавка небольшая – всего 1,9%, то есть годовой итог пока выглядит куда скромнее сентябрьского всплеска.

Как могут измениться цены на подержанные машины к концу 2026 года, «За рулем» уже рассказывал.

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