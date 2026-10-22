Продажи марки Volga преодолели психологический рубеж

В сентябре 2026 года на учет поставлено 1038 новых Volga: 93% продаж — K50 и K40

Возрожденная российская марка Volga впервые в своей новейшей истории преодолела психологически важный рубеж: по итогам сентября 2026 года продажи автомобилей бренда в России превысили 1000 единиц за календарный месяц.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат Инфо», на которые ссылается издание «Китайские автомобили», в последний месяц лета на учет было поставлено 1038 новых автомобилей Volga.

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Структура продаж демонстрирует приверженность покупателей к SUV-сегменту. Локомотивом марки остается флагманский кроссовер Volga K50, разошедшийся тиражом в 583 единицы. Вторую строчку занимает более доступный кроссовер K40 с результатом 385 реализованных машин. Замыкает тройку бизнес-седан C50, чей показатель скромнее – 70 автомобилей.

Таким образом, на долю двух кроссоверов пришлось более 93% месячного объема продаж.

Всего же с начала официальных продаж, стартовавших 19 июня 2026 года, на российский учет было поставлено 2226 автомобилей Volga.

Столь стремительный рост стал возможен благодаря активному расширению дилерской сети и выводу на рынок технически знакомых моделей.

Автомобили Volga, производство которых налажено в Нижнем Новгороде на бывшей площадке Volkswagen, по сути представляют собой адаптированные версии моделей Geely (K50 базируется на Monjaro, K40 – на Atlas, C50 – на Preface).

Cтоимость K50 стартует от 4 344 900 рублей, K40 доступен от 2 849 000 рублей, а седан C50 можно приобрести минимум за 2 999 000 рублей.

В условиях, когда конкуренция в среднеценовом сегменте обостряется, преодоление планки в тысячу автомобилей в месяц служит для Volga сигналом того, что выбранная стратегия позиционирования и ценообразования находит отклик у российских потребителей.

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