Mercedes сравнил безопасность CLA с ДВС и электромотором

Mercedes-Benz провел краш-тест двух новых CLA — с ДВС и электромотором

Немецкая марка провела необычный краш-тест: две машины нового поколения CLA столкнулись на скорости 56 км/ч. В пресс-службе Mercedes-Benz уточнили, что в испытании участвовали универсал CLA Shooting Brake с бензиновым двигателем и полностью электрический седан CLA. Сценарий повторял боковой удар на перекрестке, когда одна машина врезается в другую сбоку.

Две движущиеся машины вместо тележки

Обычно второй автомобиль на таких тестах заменяет специальная тележка. Здесь же по треку ехали оба реальных CLA – и это дало возможность сразу увидеть, чем обернулось столкновение для каждого из них, а не только для «жертвы» удара.

У универсала смялась передняя часть: металл забрал на себя изрядную долю энергии. В салоне сработали фронтальные и боковые подушки безопасности. Электрическому седану досталось в двери, стекла разбились. Подушки раскрылись тоже, причем в том числе центральные – они нужны, чтобы водитель и передний пассажир не травмировали друг друга.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Кое-что произошло и после удара. Выдвижные дверные ручки выехали наружу, боковые стекла опустились. По данным Mercedes-Benz, тяговая батарея электромобиля сама отключилась от силовой установки, а у бензинового универсала перекрыло подачу топлива – так снижают риск возгорания.

Восемь манекенов и отключение батареи

В машинах разместили восемь манекенов. Показатели нагрузки на них не вышли за установленные биомеханические пределы. Компания оценивает результат так: риск тяжелых или угрожающих жизни травм в условиях этого испытания низкий.

Проверка получилась двойной. Помимо поведения двух машин при боковом столкновении, она показала, как ведет себя авария, когда участники оснащены разными силовыми установками – бензиновой и электрической. В Mercedes-Benz назвали тест демонстрацией возможностей систем безопасности нового CLA.

Само поколение CLA представили весной 2025 года. Выпускают модель и с традиционным ДВС, и в полностью электрической версии. Первыми в продажу, кстати, поступили именно электромобили.

О других отзывных кампаниях, связанных с безопасностью, «За рулем» рассказывал ранее.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!