С начала 2026 года под отзыв в РФ попало более 16 тысяч грузовиков

Росстандарт: в РФ отозвали более 16 тыс. грузовиков с начала года

С начала года в России прошло несколько больших отзывных кампаний по грузовикам. Общее число машин, которые попали под них, превысило 16 тысяч – об этом рассказали в пресс-службе Росстандарта.

Shacman и FAW: 16 тысяч машин под отзыв

В апреле, как и требовал Росстандарт, «Шакман Моторс» объявила об отзыве 2 116 грузовиков Shacman модели SX3258. Претензии контролеров касались отдельных элементов конструкции этих машин.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Весной к кампании подключилась «ФАВ-Восточная Европа» – под отзыв попали 14 099 грузовиков FAW модели CA4180. Владельцам таких автомобилей предстояло проверить состояние тормозных камер и выхлопной системы, а помимо диагностики требовалась замена органов управления энергоаккумуляторами и блока управления кондиционером.

Почему вообще начались эти кампании? В ходе контрольных мероприятий специалисты нашли нарушения, которые несут угрозу здоровью и жизни – причем не только самих водителей, но и остальных участников движения, включая пешеходов.

Foton Galaxy: 775 тягачей отозвали в мае

В мае «Стеллар Мотор Рус» отзывала 775 тягачей Foton Galaxy, которые еще не успели поставить на государственный учет. Здесь речь шла о замене боковых светоотражающих устройств и табличек изготовителя, а также о калибровке ручного тормоза.

Отдельным пунктом на контроль взяли герметичность установки впускного патрубка турбокомпрессора. Еще одна задача – устранить нарушения при активации устройств вызова экстренных оперативных служб.

Все представительства, по данным ведомства, уже уведомили Росстандарт: продажи продукции приостановлены, а программы мероприятий по предотвращению нарушений находятся в разработке.

«За рулем» рассказал ранее, как правильно выбрать и проверить антифриз перед зимой.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!