Toyota Land Cruiser попал под крупную отзывную кампанию из-за серьезной проблемы

NHTSA: Toyota отзывает в США 105 794 Land Cruiser из-за возможной утечки топлива

Почти 106 тысяч гибридных внедорожников Toyota Land Cruiser попали под отзывную кампанию в США. Точная цифра – 105 794 машины; данные привело Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA). Под удар попали внедорожники 2024-2027 модельных годов.

Toyota Land Cruiser 300

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Проблема кроется в соединении топливной трубки рядом с баком. Разойтись оно может само по себе – и тогда топливо пойдет наружу. Дальше все по простой логике: если бензин доберется до источника воспламенения, шансы на пожар заметно вырастут.

Чинить будут бесплатно, силами официальных дилеров. Вариантов два: либо поставят дополнительный фиксирующий хомут, либо заменят пластиковую топливную трубку. Что именно сделают с конкретной машиной, зависит от самой машины.

Похожий случай недавно был у Ford – там отозвали 102 159 пикапов семейства F-Series. Причина другая: аналоговые приборы работают некорректно, их стрелки застревают или двигаются рывками.

О другом рамном внедорожнике, недавно вышедшем на рынок, «За рулем» рассказывал.

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