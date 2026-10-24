Питбайки скоро выйдут из моды — есть внедорожник за 230 тысяч рублей

В России начали продавать Greenworks — подростковый карт для бездорожья

Скорость до 40 км/ч и запас хода на 32 км – таковы характеристики аппарата под названием Greenworks GK52400.

Компания Greenworks, имеющая штаб-квартиры в США и Швеции, а производство – в Китае, известная прежде всего аккумуляторами и садовой техникой, расширила линейку машиной, которую они называют двухместным подростковым картом для бездорожья. По сути же это электрическое багги габаритами 1740 / 1120 / 1190 мм и снаряженной массой всего 128 кг. Максимальная нагрузка – 125 кг, есть небольшой багажник.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

На каждом заднем колесе – по электродвигателю, в сумме моторы выдают 6,5 л.с. Питаются они от двух аккумуляторов Greenworks 82 В, которые вместе с зарядником надо будет купить отдельно. Есть два режима движения: Sport (до 40 км/ч) и Eco (до 24 км/ч); запас хода – скромные 32 км. Тормоза – только задние, гидравлические.

Зато – запуск с кнопки, переключение режимов одной клавишей, LED-дисплей, подключение смартфона через Bluetooth, возможность настройки параметров машины через приложение SMARTg Home. А также – LED-фара головного света и задние фонари. Цена такой машинки в России – от 229 990 рублей. И не сомневайтесь, подросткам понравится.

Лишь бы на улицы на таком не поехали, а то мы еще с питбайками не разобрались...