Питбайкеров вычислит ИИ — как это будет работать?

Кадаков: выявление питбайкеров с помощью ИИ – очередная бессмысленная идея

Самарская область стала первым регионом, где нейросети будут выявлять питбайкеров.

Об этом сообщила компания Netvision – ее система на базе искусственного интеллекта уже начала работать в области.

Напомним, питбайк не является транспортным средством и не подлежит регистрации в ГАИ – фактически это спортинвентарь для закрытых трасс. Тем не менее, их все больше на улицах, и ДТП с участием такой техники под управлением несовершеннолетних водителей происходят все чаще.

Netvision уже запустила проект в работу и получила первые результаты: сообщается, что всего за три недели нейросеть выявила на дорогах Самары более 500 нелегальных поездок на питбайках.

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Однако руководитель издания «За рулем» Максим Кадаков назвал нововведение «очередной бессмысленной идеей» и объяснил, почему она не будет работать.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Все это красиво и современно – но дальше-то что? Прокукарекала система, что в точке «икс» проехал питбайкер – каковы дальнейшие действия? Кто должен метнуться на задержание это ездока? И куда? Он ведь на месте не стоит, он движется, причем весьма шустро.

Поэтому все подобные новости – из разряда влажных фантазий. Ни штрафы, ни запрет на продажу бензина несовершеннолетним не помогают. Помочь могут только радикальные меры. Например – снег. Ничего более действенного пока не придумали. А как сойдет снег, снова будем трупы считать.

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