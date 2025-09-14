Подросток на питбайке врубился в раритетную Волгу

В Волгограде произошло ДТП с участием советской Волги и школьника на питбайке

В минувший понедельник в Волгограде произошло неординарное ДТП, которое до сих пор активно обсуждают в соцсетях.

15-летний школьник на питбайке китайской марки Zuumav врезался в переднее правое крыло раритетного автомобиля ГАЗ-21 Волга белого цвета. Инцидент произошел на улице Краснознаменской напротив дома №17 – это центр города, поэтому происшествие привлекло внимание многих прохожих. К счастью, обошлось без жертв, но подростка с травмами доставили в больницу.

Документов на управление техникой у юного байкера не было – его родителей привлекут к ответственности, пишет источник со ссылкой на пресс-службу полиции.

Судя по фото, питбайк ударился в машину передним колесом, в результате чего у него погнулась передняя вилка. При этом правое переднее крыло Волги тоже получило весьма серьезные повреждения – в результате контакта оно оказалось буквально полностью смято. В общем же машина, по всей видимости, находится в очень хорошем состоянии – подобные восстановленные или отреставрированные экземпляры участвуют в различных ретровыставках и исторических пробегах.