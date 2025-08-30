В Госдуме предложили ввести конфискацию питбайков

Сергей Миронов: за передачу питбайков детям нужно жестко наказывать родителей

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказался о запрете управления питбайками без водительских прав.

Миронов выступил за введение в ПДД четкого пункта, запрещающего эксплуатацию питбайков на дорогах общего пользования, а также за введение административной ответственности для родителей, передающих такую мототехнику своим детям. При этом штрафы должны быть подкреплены конфискацией транспорта при повторном нарушении, считает он. Парламентарий отметил, что питбайк может иметь мощность до 50 л.с., что превышает показатели некоторых «взрослых» мотоциклов.

Как отмечали ранее в ГИБДД, за первые шесть месяцев 2025 года в РФ зафиксировано более 1,9 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Недавно соцсети облетели кадры, на которых житель поселка жестко отчитывает подростов, носившишся на питбайках по улицам глубокой ночью. В Санкт-Петербурге студент на питбайке сбил шестилетнего ребенка, а в Красноярске возбудили уголовное дело после тяжелой аварии на питбайке с участием подростка.

Решить проблему пытаются не в первый раз: высказывались мнения о запрете продаж, о детальной проработке правил эксплуатации, а в новом КоАП планируется введение штрафа от 5 до 30 тысяч рублей. Сейчас инспекторы применяют статьи за езду без прав (до 15 тысяч рублей), а родителей штрафуют за ненадлежащее воспитание. Напомним, питбайк – не транспортное средство, а спортинвентарь: для езды на закрытой площадке права не нужны, но выезд на дорогу является нарушением ПДД.