Питбайки вне закона: штрафы до 30 тысяч и уголовные дела

«Коммерсант»: хотят ввести штрафы до 30 тысяч за езду по дорогам на питбайках

МВД подготовило изменения в ПДД, запрещающие выезд на дороги общего пользования на питбайках.

Это мини-мотоциклы, предназначенные для бездорожья и трюков. Как и кроссовые мотоциклы, они не соответствуют требованиям для дорожного движения. За нарушение грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Эти мотоциклы не имеют ПТС, не регистрируются в ГИБДД и часто лишены фар, поворотников и зеркал. При этом их мощность может достигать 200 куб. см, что сравнимо с полноценными мотоциклами.

По данным МВД, за полгода произошло 288 ДТП с детьми на питбайках: 10 погибли, 235 получили травмы.

Пока прямого запрета в ПДД нет, но Минтранс уже разрабатывает поправки. В новом КоАП планируется штраф от 5 до 30 тыс. руб. Ездят на питбайках, в основном, подростки. Сейчас инспекторы применяют статьи за езду без прав (до 15 тыс. руб.), а родителей штрафуют за ненадлежащее воспитание. В Красноярске даже возбудили уголовное дело после тяжелой аварии с участием подростка.

В «МотоРоссии» поддерживают запрет, подчеркивая, что питбайки – это спорттехника, а не транспорт. Депутаты предлагают МВД ограничить их продажу, но в ведомстве отмечают, что это не входит в их компетенцию. Пока регионы решают проблему самостоятельно, но окончательное решение должно быть за федеральным законодательством.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Коммерсант»