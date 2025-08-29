#
Справка с медосмотра станет электронной — в чем тут опасность?

Петр Шкуматов: Электронные медсправки могут стать целью хакерских атак

Несмотря на то, что переход на электронные водительские медсправки ожидается лишь с 1 марта 2027 года, тема уже сейчас вызывает серьезный резонанс.

Так, наряду с однозначными плюсами введения электронной системы хранения результатов медосмотра, многие эксперты усматривают и минусы. В частности, в новом номере журнала «За рулем» эксперт Петр Шкуматов задается вопросом: что произойдет, если в день подачи заявления в ГИБДД база окажется недоступной или данные о справке не будут выгружены из‑за технической ошибки?

Схема должна работать без сбоев, в противном случае водитель может оказаться в ситуации, когда формально он медкомиссию прошел, а в базе данных его как бы нет, выражает опасение эксперт.

«Остается и вопрос доверия граждан к хранению медицинских данных. Хотя закон предусматривает защиту и шифрование, любой масштабный реестр теоретически может стать целью хакерских атак. Утечка подобной информации может привести к серьезным последствиям, от мошенничества до дискриминации по состоянию здоровья», – отмечает Шкуматов.

Как будут работать электронные медсправки и что о них стоит знать уже сейчас? Об этом – в сентябрьском номере журнала «За рулем»! Скоро в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Заметка подготовлена по материалам статьи Петра Шкуматова «Электронные медсправки» из журнала «За рулем» № 09 за 2025 год.

Иннокентий Кишкурно
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
29.08.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
