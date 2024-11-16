Родителей детей-участников ДТП на питбайках нужно привлекать к ответственности

Глава Гильдии автошкол РФ Нестеренко назвал причину роста ДТП с мотоциклистами

Причинами роста количества ДТП с участием мотоциклистов являются плохое знание правил дорожного движения и неопытность водителей. Таким мнением поделился президент Гильдии Автошкол России Алексей Нестеренко.

Рассуждая о том, как можно исправить ситуацию, чтобы сократить количество нарушений, он поддерживает идею повышения штрафов мотоциклистам за превышение скорости. При этом Нестеренко выступает против кардинальных изменений ПДД или выделения отдельных полос для мотоциклистов.

«Я не думаю, что это нужно. Правила дорожного движения распространяются на всех участников. Может быть, стоит жестче наказывать за превышение скорости, лишать права управления, конфисковывать транспортное средство. Они несут угрозу не только себе, но и окружающим», – констатирует эксперт.

Что касается аварий с питбайками, Нестеренко напомнил о случаях ДТП с участием подростков 14-15 лет, выезжающих на дороги общего пользования.

Эксперт убежден, что этот вопрос требует регулировки на государственном уровне.

«Они (подростки. – Прим ред.) не справляются с управлением мощными транспортными средствами, не знают правил дорожного движения. К сожалению, и другие люди страдают, и сами водители, что тоже страшно, попадают в ДТП, гибнут, становятся инвалидами», – отмечает специалист.

Нестеренко считает, что необходима более детальная проработка правил обращения с питбайками. А вину за незнание подростками правил поведения на дорогах он возлагает на их родителей, покупающих питбайки, мопеды и скутеры. За привлечение к ответственности родителей подростков-участников ДТП выступает и координатор «Общества синих ведерок» Юлия Каблинова.

«Дети на питбайках появляются не из капусты, у них есть родители, которые и покупают им все эти мопеды и скутеры. Значит, именно взрослые и должны научить ребенка правилам поведения на дорогах, объяснить ему, что нужно выучить требования ПДД, объяснить ему их, потом уже выпускать на питбайке куда-либо», – категорична в своем мнении эксперт.

При этом она не поддерживает введение новых ограничений. Стоит помнить, что мотоциклисты бывают разные, и далеко не все из них нарушают правила, превышают скорость и устраивают серьезные ДТП, резюмирует Нестеренко.

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Источник: transport-news.ru