Где в России ездят на самых старых автомобилях

«Автостат»: в РФ 47,7 млн легковых авто со средним возрастом около 15 лет

К середине 2026 года в России насчитывалось 47,7 млн легковых автомобилей. Средний возраст такой машины – почти 15 лет. Цифра солидная, но за ней прячется куда более пестрая картина.

Все решает география. Самые молодые автопарки сосредоточены в крупнейших городах страны. На Дальнем Востоке картина обратная: там больше всего старых машин, причем сюда массово завозят подержанные японские автомобили.

Такие данные 22 октября привел Сергей Целиков, директор аналитического агентства « Автостат». Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Средние 15 лет, кстати, мало что говорят о конкретном городе или дворе. Где-то под окнами стоят свежие машины, а где-то – автомобили, чей возраст заметно превышает средний. Именно региональный разрез делает статистику по-настоящему показательной.

По сути, речь о портрете автопарка, в котором рядом соседствуют совсем новые и очень возрастные машины. Правда, по регионам они разбросаны очень неравномерно, и Дальний Восток тут заметно выделяется на фоне мегаполисов.

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Лидером по минимальному возрасту автопарка стала Москва, где показатель составил 11 лет. В Татарстане средний возраст составляет 11,6 года, в Санкт-Петербурге – 11,9 года, а в Московской области – 13 лет. Относительно свежий автопарк характерен и для ряда регионов Поволжья, где средний возраст машин находится в диапазоне 12-14 лет. Это объясняется, в том числе, значительной долей современных автомобилей Lada.

Самые старые автомобили зарегистрированы на Дальнем Востоке. На Камчатке средний возраст легковых машин достиг 24 лет, в Приморском крае – 21,8 года, на Сахалине – 21,3 года. Более 20 лет в среднем автомобилям в Магаданской и Амурской областях, Якутии, Забайкалье и на Алтае.

Относительно старый автопарк также характерен для Сибири, где средний возраст машин составляет 17-19 лет, и республик Северного Кавказа – 15-17 лет. В европейской части страны наиболее возрастные автомобили зарегистрированы в Псковской (17,7 года), Смоленской (16,7 года), Астраханской (16,2 года) и Орловской (16,1 года) областях. В Калининградской области средний возраст автомобилей равен 16 годам.

«Существенно вверх показатель среднего возраста парка тянут Дальний Восток и Сибирь. Если брать европейскую часть страны, автопарк у нас не такой уж и старый. В ЦФО и ПФО средний возраст – 13,4 года. А это ненамного больше, чем средний показатель «старушки Европы» (12,3 года)», – отметил Целиков.

О том, на что обращать внимание при покупке подержанной машины, «За рулем» подробно разбирал.

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