Покупка машины с пробегом: как не нарваться на проблемный автомобиль

Юрист Воропаев назвал 7 важных проверок перед покупкой подержанной машины

Перед сделкой с машиной с пробегом стоит потратить время на проверку трех вещей: истории самого автомобиля, продавца и бумаг. Об этом «Газете.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев. По его оценке, такой подход во много раз уменьшает шансы столкнуться с мошенниками.

Отдельная ловушка – занижение суммы в договоре. «Очень часто стоимость занижают для того, чтобы не платить налоги. В итоге потом доказать факт того, что вы заплатили совсем иные деньги, очень непросто», – отметил эксперт.

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Начинать Воропаев советует с платных отчетов по VIN номеру – причем лучше заказать их на нескольких площадках. Такие отчеты показывают число ДТП, наличие розыска и скрученный пробег. Если возможности нет, юрист допускает бесплатные ресурсы – например, федеральный реестр залогов.

Дальше – продавец. Паспортные данные стоит сверить с ПТС и СТС, а на сайте ФССП посмотреть долги и ограничения. Для юридических лиц Воропаев советует дополнительно изучить сведения о банкротстве и картотеку арбитражных дел.

В договоре с физлицом он рекомендует фиксировать реальную сумму и платить безналично, чтобы остался цифровой след. С салоном сложнее: нередко такие компании выступают агентами, и машину покупатель фактически приобретает у физлица. Поэтому фактического продавца нужно выяснить, а договор с юрлицом – прочитать внимательно: там могут быть прописаны сведения об авариях и скрученном пробеге.

Ранее «За рулем» уже р ассказывал, какие машины выгоднее покупать подержанными.

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