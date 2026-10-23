Не поскользнуться на «черном льду»: правила безопасного вождения осенью

Автоэксперт Моржаретто: Осенью «черный лед» образуется на мостах, эстакадах и в низинах

С наступлением осени дорога требует от водителя куда больше внимания, чем летом. Причина – гололедица, которую порой невозможно заметить глазом. Об этом предупредил автоэксперт Игорь Моржаретто, член Общественного совета при МВД.

Где подстерегает невидимый гололед

Главная угроза межсезонья – так называемый «черный лед». По сути, это тончайшая прозрачная пленка замерзшей воды на асфальте. С виду покрытие кажется сухим или чуть влажным, зато скользит оно отлично.

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Появляется такая наледь чаще всего на мостах и эстакадах: их продувает ветром со всех сторон, поэтому они остывают быстрее. В зоне риска также низины, участки под путепроводами и отрезки дорог, куда не добирается солнце.

Отдельного внимания заслуживают металлические стыки на мостах и эстакадах. На деформационных швах тоже нарастает лед, а вместе с ним растет вероятность потерять сцепление с покрытием.

Скорость, дистанция и торможение

Привычную летнюю манеру езды лучше оставить до тепла. Резкие ускорения, интенсивное торможение, крутые повороты – любой из этих маневров осенью может закончиться потерей контроля над машиной. Действовать стоит плавно, а скорость снижать до входа в поворот, не в самом повороте. Дистанцию до других автомобилей увеличивают в 2-3 раза по сравнению с обычной.

Мокрая опавшая листва – еще одна ловушка. Смешиваясь с водой, она начинает гнить и превращается в скользкое покрытие, о чем Моржаретто тоже напомнил.

На машинах с механикой в некоторых ситуациях выручает торможение двигателем – с плавным переходом на пониженные передачи. Способ позволяет и замедлиться, и сэкономить топливо. А вот резкое нажатие на педаль тормоза запросто спровоцирует занос.

«Еще один практический совет – не использовать ручной тормоз, если проехались по лужам. Когда ночью ударит мороз, его может «схватить» – и утром тронуться с места окажется проблематично. Для современных машин это неактуально – там этот тормоз электрический и, как правило, работает в автоматическом режиме. Но, скажем, для «советской классики» правило все еще действует», – предупредил специалист.

Не стоит забывать и о кондиционере. Около нуля градусов стекла часто запотевают, а устройство помогает с этим справиться. Если настройка раньше не использовалась, климат-контроль имеет смысл перевести в автоматический режим.

О том, как не нарваться на проблемный автомобиль, «За рулем» уже подробно рассказал.