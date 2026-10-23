В следующем году оформить автокредит будет сложнее: подробности
Заработок, который клиент написал в анкете, но ничем не подтвердил, при оценке кредитоспособности больше не примут в расчет. С 1 июля 2027 года российские банки станут оценивать заемщиков исключительно по подтвержденным данным о доходе – и для авторынка это может обернуться серьезными переменами.
Переход на подтвержденный доход
О грядущих изменениях на форуме Сбера «Для тех, кто рулит» напомнил вице-президент «Т-Банка» Кирилл Григорьев. Он же объяснил, чем нововведение грозит автомобильному рынку.
Ужесточение, впрочем, идет не сразу. Промежуточное правило заработало еще 1 июля 2026 года: при расчете долговой нагрузки банки уменьшают на 10% тот доход, который клиент указал в анкете без подтверждающих бумаг. С июля 2027-го такую практику планируют отменить полностью.
«Тот тренд, который мы видим, – тренд на ужесточение кредитования. Год мы начали с того, что отменили заявочный доход. В следующем году, если ничего не поменяется, нас ожидает переход на подтверждение дохода через Госуслуги, и, скорее всего, это будет один из самых жестких шоков для автоиндустрии», – заявил Григорьев.
Опасения участников авторынка
Тревогу у игроков рынка вызывает, прежде всего, доступность займов для покупателей машин. По словам Григорьева, изменения способны повлиять на долю кредитов и на то, насколько просто население сможет их получить.
«Поэтому мы с опаской смотрим туда: на долю кредитов и на доступность кредитов для населения», – добавил Григорьев.
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