В следующем году оформить автокредит будет сложнее: подробности

Россиян предупредили об усложнении получения автокредитов с 1 июля 2027 года

Заработок, который клиент написал в анкете, но ничем не подтвердил, при оценке кредитоспособности больше не примут в расчет. С 1 июля 2027 года российские банки станут оценивать заемщиков исключительно по подтвержденным данным о доходе – и для авторынка это может обернуться серьезными переменами.

Переход на подтвержденный доход

О грядущих изменениях на форуме Сбера «Для тех, кто рулит» напомнил вице-президент «Т-Банка» Кирилл Григорьев. Он же объяснил, чем нововведение грозит автомобильному рынку.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Ужесточение, впрочем, идет не сразу. Промежуточное правило заработало еще 1 июля 2026 года: при расчете долговой нагрузки банки уменьшают на 10% тот доход, который клиент указал в анкете без подтверждающих бумаг. С июля 2027-го такую практику планируют отменить полностью.

«Тот тренд, который мы видим, – тренд на ужесточение кредитования. Год мы начали с того, что отменили заявочный доход. В следующем году, если ничего не поменяется, нас ожидает переход на подтверждение дохода через Госуслуги, и, скорее всего, это будет один из самых жестких шоков для автоиндустрии», – заявил Григорьев.

Опасения участников авторынка

Тревогу у игроков рынка вызывает, прежде всего, доступность займов для покупателей машин. По словам Григорьева, изменения способны повлиять на долю кредитов и на то, насколько просто население сможет их получить.

«Поэтому мы с опаской смотрим туда: на долю кредитов и на доступность кредитов для населения», – добавил Григорьев.

Как не нарваться на проблемный автомобиль при покупке с пробегом, «За рулем» уже подробно разбирал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!