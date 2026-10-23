Раскрыты данные о продажах нового российского автобренда

Новая автомарка Jeland продала более 10 тыс. автомобилей

Российский бренд Jeland, созданный благодаря стратегическому союзу холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, довел продажи в стране до 10 тыс. автомобилей. Показатель учитывает машины, реализованные с момента запуска продаж.

О таком результате 22 октября сообщила пресс-служба марки. Данные относятся к российскому рынку. Юбилейным автомобилем стал полноприводный кроссовер Jeland J6 в максимальной комплектации «Престиж» цвета «темный изумруд».

В июне было реализовано 1053 автомобиля Jeland, а к сентябрю продажи выросли до 2720 единиц. В сентябре J6 стал бестселлером бренда: на долю модели пришлось 77% общего объема продаж за месяц.

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Jeland J6

Кроме того, автомобиль вошел в топ-5 самых продаваемых компактных кроссоверов (B-SUV) в России, отметили в компании. Jeland J6 AWD оснащается 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Производство J6 налажено на автозаводе полного цикла холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург).

Jeland J6

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